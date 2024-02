Foibe, Meloni: "L'Italia ricorda le vittime e il dolore degli esuli"

«10 febbraio, nel Giorno del Ricordo il mio pensiero va ai Martiri delle Foibe e agli esuli di Istria, Fiume e Dalmazia. L’Italia onora la memoria di chi fu vittima di quegli orrori disumani e non dimentica il dolore patito da chi fu costretto ad abbandonare la propria casa e la propria terra per amore dell’Italia». Lo scrive sui social il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Giorgia Meloni è attesa questa mattina al monumento nazionale della Foiba di Basovizza per la cerimonia solenne del Giorno del Ricordo istituito 20 anni fa per commemorare le vittime delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata. Successivamente, nella stazione di Trieste Centrale, il presidente del Consiglio parteciperà alla cerimonia di inaugurazione del «Treno del Ricordo 2024», progetto promosso dal ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi.

Si tratta di un treno storico, messo a disposizione dalla Fondazione Fs Italiane e allestito con una mostra multimediale e l’esposizione delle masserizie degli esuli conservate e custodite dall’Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata, nel magazzino 18 di Trieste, che ripercorrerà idealmente il viaggio compiuto dagli esuli istriani, fiumani e dalmati.