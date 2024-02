Michele Misseri torna libero, andrà a vivere nella casa del delitto dell piccola Sarah Scazzi

Sono passati alcuni anni da quando la villetta in via Grazia Deledda 22 ad Avetrana, tra le province di Taranto e Lecce, non è più meta del turismo dell’orrore. Non ci sono più i curiosi che vogliono vedere di persona dov'è stata uccisa il 26 agosto del 2010 la piccola Sarah Scazzi, «l'angelo biondo» strangolato dai propri parenti a soli 15 anni. Ma i seimila abitanti di Avetrana temono che tutto possa cambiare a partire da domani, giorno in cui Michele Misseri, lo zio di Sarah accusato di aver gettato il cadavere delle nipote in un pozzo, sarà scarcerato con un anno di anticipo rispetto agli otto previsti. E tornerà nella casa del delitto, ormai abbandonata.

La stessa in cui, secondo una sentenza passata in giudicato, Sarah sarebbe stata uccisa dalla zia Cosima Serrano e dalla cugina 22enne Sabrina che lei considerava come una sorella. Entrambe sono ancora in carcere condannate all’ergastolo. A scatenare il delitto - secondo gli inquirenti - furono rivalità sentimentali e dissapori tra Sabrina e Sarah. Ad Avetrana alcune troupe televisive sono già state avvistate.