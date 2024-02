"Temo succeda ancora", la denuncia del detenuto torturato e ripreso in un video

Paura, ma insieme alla convinzione di aver subito un’ingiustizia e alla volontà di denunciare quanto accaduto. C'è tutto questo nella querela che il 7 aprile è stata presentata alla Procura di Reggio Emilia dal detenuto di 43 anni che, pochi giorni prima, il 3, aveva subito un pestaggio in carcere, prima nel corridoio e poi all’interno della propria cella dove è stato trascinato di peso.

Dieci minuti documentati dalle telecamere interne e finiti in un video agli atti dell’inchiesta che ha portato alla richiesta di rinvio a giudizio per dieci agenti della penitenziaria per tortura, lesioni e falso. L’udienza preliminare è fissata per il 14 marzo. «E' stato un lungo momento di terrore puro, in cui ho pensato che non avrebbero mai smesso», ha raccontato il tunisino nella denuncia, assistito dall’avvocato Luca Sebastiani.

«Ho esposto al mio avvocato - ha proseguito - la mia ferma volontà di denunciare l’accaduto, perché come io sto pagando per gli errori che ho fatto, è giusto che chi mi ha picchiato, approfittando del mio stato detentivo e della circostanza che fossi ammanettato e in minoranza, risponda legalmente di ciò che ha fatto. Sono consapevole dei rischi che posso correre denunciando tutto questo proprio mentre sono nello stesso carcere, ma non è giusto quello che è successo».