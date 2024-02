Agguato nella notte nel Napoletano. 29enne ucciso davanti casa

Agguato nel Napoletano. A Boscoreale, 45 minuti dopo la mezzanotte, i carabinieri sono arrivati a via Settetermini, all’altezza dell’isolato 8, per la segnalazione di colpi d’arma da fuoco. Sul posto è stato rinvenuto un corpo senza vita. Poco prima ignoti avevano avvicinato sotto casa Davide Fiorucci, 29 anni, già noto alle forze dell’ordine, mentre stava rincasando, uccidendolo con diversi colpi d’arma da fuoco calibro 9x21, una decina. Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell’omicidio e la sua matrice.