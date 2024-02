Ieri notte in pieno centro a Cerignola, nel Foggiano, ignoti utilizzando un esplosivo noto come «marmotta», hanno fatto esplodere sportello il bancomat delle Poste Italiane che si trova in piazza Duomo. I malviventi però non sono riusciti a fuggire con il denaro presente nel postamat. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri che stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.