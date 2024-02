Tredicenne cade dalla sedia rotelle all'uscita da scuola e muore, indagini a Giurdignano (Lecce)

Uno studente disabile di 13 anni è morto cinque giorni dopo la caduta dalla sedia a rotelle all’uscita da scuola. I familiari chiedono chiarezza attraverso i propri legali. L’episodio risale al 6 febbraio. Il ragazzo, di Giurdignano (Lecce), affetto da distrofia muscolare, all’orario di termine delle elezioni presso la scuola secondaria di primo grado che frequentava, è accidentalmente caduto dalla carrozzina.

Indagini sono in corso circa la dinamica dell’incidente. Le condizioni del ragazzo sono all’improvviso peggiorate ed è stato necessario il trasporto all’ospedale di Scorrano. La situazione è andata precipitando con il passare delle ore, da lì il trasferimento in rianimazione, la morte e la denuncia al posto fisso di polizia, con l’apertura di un fascicolo di indagine da parte della procura per omicidio colposo.