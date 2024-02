In sella allo scooter tenta di evitare un cane, ma sbanda sull'asfalto. Impatto fatale: morti entrambi

Un uomo è morto, nel primo pomeriggio di oggi, in un incidente stradale in via Tramontano a Pagani, nel Salernitano. Il 44enne era in sella a uno scooter quando, secondo una prima ricostruzione, nel provare a evitare di investire un cane, è finito sull'asfalto. Inutili i tentativi da parte dei sanitari del 118 di rianimare l’uomo, che è morto sul colpo. Deceduto anche l’animale.

La dinamica esatta dell’incidente è al vaglio dei carabinieri del Reparto territoriale di Nocera Inferiore e della Tenenza di Pagani, giunti sul posto per effettuare i rilievi. Il 44enne, M.P. le sue iniziali, era originario del vicino comune di Sant'Egidio del Monte Albino dove, in segno di lutto, «l'Amministrazione comunale, d’intesa con gli organizzatori, ha deciso di disporre la sospensione immediata di tutti gli eventi previsti per il Carnevale».