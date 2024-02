Milleproroghe, scudo penale per i medici: punibilità solo per "colpa grave"

«Fuori dallo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19» la limitazione della punibilità ai soli casi di colpa grave «opera per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi sino al 31 dicembre 2024 nell’esercizio di una professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale sanitario».

E’ la riformulazione della maggioranza sullo scudo penale per i medici. «Si tiene conto - si legge - delle condizioni di lavoro dell’esercente la professione sanitaria, dell’entità delle risorse umane, materiali e finanziarie concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, del contesto organizzativo in cui i fatti sono commessi nonchè del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato».