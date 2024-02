La Camera dà l'ok alla proposta di legge che istituisce una Commissione inchiesta sul Covid

Nell’Aula della Camera viene approvata con 132 sì, 86 no e 1 astenuto la proposta di legge che punta ad istituire la Commissione d’inchiesta «sull'operato del Governo e sulle misure da esso adottate per prevenire e affrontare l’emergenza epidemiologica del COVID-19». Il testo, già passato all’esame del Senato, diventa definitivo.

«State crando uno strumento abnorme, quello della Commissione d’inchiesta per attaccare politicamente il governo precedente, ma non governerete a vita e questo potrebbe rivelarsi un pericoloso precedente». Così il leader M5S Giuseppe Conte risponde in Aula alla deputata di FdI Alice Buonguerrieri che aveva attaccato «Conte e Speranza» definendoli come «il peggior presidente del Consiglio e il peggior ministro della storia» che sono «stati condannati» perché «trascinati in Tribunale da Fdi». «E' una menzogna - ribatte Conte - nessuna condanna. Da voi solo propaganda e fake news. In Commissione ne vedremo delle belle».