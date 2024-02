Matilde Siracusano: "Bene proroga precari enti dissesto Sicilia"

«Grazie ad un importante emendamento approvato dalle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera dei deputati al decreto Milleproroghe, tanti precari che lavorano da anni per gli enti in dissesto della Regione Siciliana avranno una proroga ai propri contratti in scadenza tra qualche mese. Ringrazio i deputati che hanno presentato in Parlamento questa proposta emendativa - Tommaso Calderone, Manlio Messina, Calogero Pisano e Anthony Barbagallo - e Bernadette Grasso, che da deputata regionale ha molto sollecitato l’azione del governo. È un piccolo passo, ne siamo consapevoli, ma questo ulteriore step ci permetterà di affrontare con maggiore serenità le interlocuzioni in corso per trovare una soluzione definitiva e strutturale per questi lavoratori. Il governo nazionale e la Regione Siciliana vogliono intervenire per assottigliare le sacche di precariato presenti nell’isola, ma questo lavoro richiede tempo, nuovi strumenti normativi, e risorse finanziarie da reperire nel bilancio dello Stato». Così Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata siciliana di Forza Italia.