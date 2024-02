Uilca su Unicredit Group: raggiunto l’accordo Vap 2023, erogazione 2024

Dopo una serrata trattativa e diverse giornate di incontri si è sottoscritto oggi un accordo per l’elargizione a favore delle lavoratrici e dei lavoratori di Unicredit di uno dei Vap più alti di sempre, che lievita di circa il 40% rispetto a quanto corrisposto per il 2022. Rosario Mingoia, segretario responsabile Uilca Unicredit, parla di un “Ottimo risultato che riconosce concretamente il lavoro delle colleghe e dei colleghi che hanno contribuito e continuano a contribuire agli importanti e straordinari risultati di questa Azienda. Si tratta di uno dei Vap più alti della storia dell’istituto e al momento il più alto del settore”.

L’accordo raggiunto, che arriva dopo il brillante risultato relativo agli aumenti contrattuali del Ccnl del credito, prevede un importo complessivo di 2.200 euro (di cui 2.111,30 euro in conto Welfare più 88,70 euro come contributo per la polizza odontoiatrica) o, in alternativa, 1.600 euro (di cui 1.000 euro cash in busta paga, con aliquota fiscale agevolata al 5%, più 511,30 euro in conto Welfare più 88,70 euro quale contributo per la polizza odontoiatrica).