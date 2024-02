È in progetto un cambio sulle misure che riguardano «la disciplina del sequestro degli smartphone». Lo annuncia a Radio 24 il ministro della Giustizia Carlo Nordio, il quale aggiunge: «oggi nel cellulare non ci sono solo le conversazioni, c'è una vita intera, quindi questa non può essere messa nelle mani di un pubblico ministero che con una firma se ne impossessa e magari dopo non vigila abbastanza sulla sua divulgazione».