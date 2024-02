Protesta dei trattori a Roma, a mezzogiorno manifestazione in Campidoglio

I due trattori davanti al Colosseo hanno lasciato la piazza e sono tornati al presidio di Castel di Leva. Erano davanti all’anfiteatro Flavio per lanciare la piattaforma «Te lo do io il Made in Italy». A piedi «agricoltori di tutto il tessuto produttivo italiano» di Altragricoltura e Popolo produttivo, balneari, pescatori, artigiani e partite Iva raggiungeranno piazza del Campidoglio dove proseguirà la manifestazione. Ai piedi di palazzo Senatorio si alterneranno interventi e verranno distribuiti volantini. «Le piazze non si uniranno, noi non vogliamo le dimissioni del governo», spiega Adriano Novello del direttivo Altragricoltura parlando della manifestazione del 'Cra agricoltori traditi' che si terrà invece al Circo Massimo.