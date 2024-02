E' Luigi Coclite la prima vittima accertata del crollo del supermercato a Firenze. Lascia due figli

Fan di Mario Biondi e tifoso dell’Inter, 30 anni fa aveva lasciato l’Abruzzo, per salire in Toscana. Così viene ricordato a Vicarello, una frazione di Collesalvetti, vicino a Livorno, Luigi Coclite, 60 anni, la prima vittima accertata del crollo nel supermercato in costruzione a Firenze. Lascia due figli, di 18 e 22 anni, impegnati nello sport e nel volontariato. Era originario di Montorio al Vomano (Teramo).

Aveva mantenuto i legami col paese dove vivono la madre Italia e i fratelli, e dove tornava spesso. Era emigrato anche per amore, non solo per lavoro: Luigi Coclite aveva conosciuto la moglie livornese durante una gita nella costa toscana e si erano sposati nel 1999. Insieme avevano messo su una ditta per un periodo. Poi lui aveva trovato lavoro come autotrasportatore.

Appresa la notizia i familiari si sono stretti nel dolore. Adottato da Collesalvetti, seppur attaccato alla sua terra d’origine, Luigi Coclite è descritto nel paese livornese, da sindaco e assessori, come grande lavoratore, persona seria dai sani valori, padre di famiglia presente e affettuoso per moglie e figli. Collesalvetti ha proclamato il lutto cittadino. «Proviamo solo tristezza e dolore, - ha commentato il sindaco Adelio Antolini -, tutta la comunità è incredula e sconvolta per la terribile notizia della morte di Luigi Coclite, grave perdita che ci tocca nel profondo perché non è giusto morire così, sul lavoro. Il nostro pensiero va alla famiglia attorno alla quale ci stringiamo con affetto esprimendo le più sentite condoglianze».