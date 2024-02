Fondi di coesione, Occhiuto: la Calabria leader nel Sud Italia per l'entità delle risorse stanziate

In attesa dell'arrivo della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il presidente della Regione Roberto Occhiuto ha rilasciato una dichiarazione alla stampa sulla firma dei fondi di coesione che verranno sottoscritti oggi al porto di Gioia Tauro. Ad attendere la premier anche il sindaco di Reggio, Giuseppe Falcomatà, e i primi cittadini di Gioia Tauro, Aldo Alessio, e di San Ferdinando Gianluca Gaetano.

"La Calabria - ha detto Occhiuto - si posiziona al centro della sfida di sviluppo, avendo dimostrato negli ultimi anni una notevole capacità di recupero rispetto ai ritardi accumulati nelle stagioni passate. Al mio arrivo, ho riscontrato una mancata spesa di 2 miliardi di euro, fondi che successivamente sono stati interamente utilizzati. Questi erano relativi a programmi precedenti, evidenziando la necessità di riformare il metodo di gestione del Fondo di Sviluppo e Coesione per superare i consueti ritardi e l'inefficienza nella spesa. L'introduzione di un cronoprogramma negli accordi di coesione - ha proseguito il presidente della Regione - rappresenta un miglioramento significativo, garantendo la certezza nella spesa delle risorse. Un primo importante risultato per il Sud è stato l'allocazione di 300 milioni di euro per il Ponte sullo Stretto di Messina. Questo investimento, che rappresenta il 2% del finanziamento totale del progetto, è particolarmente significativo per la Calabria, che ha ottenuto complessivamente 3,5 miliardi di euro per la strada statale ionica e circa un miliardo per il rifacimento di tratti autostradali precedentemente inaugurati ma non completati. L'accordo, esteso ad altre 10 regioni, vede la Calabria come leader nel Sud Italia per l'entità delle risorse allocate".