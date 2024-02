Il caso della preside a scuola con il pitbull: "Non so a chi lasciarlo"

In un noto liceo milanese, una situazione insolita ha sollevato preoccupazioni tra il personale docente: il dirigente scolastico, da circa tre mesi, porta con sé un pitbull all'interno dell'istituto, inclusi gli spazi didattici. E a chi ha fatto presente che la presenza dell'animale non è "opportuna", come riferisce Il Messaggero, la preside avrebbe replicato di non avere alternative ("Non so a chi lasciarlo"). La presenza dell'animale, sebbene sempre al guinzaglio, desta apprensioni, soprattutto per l'assenza di museruola.

"E' docile, - assicura a Corriere della Sera la preside, parlando del suo pitbull di un anno e 30 chili di peso. - Nessuno si è lamentato finora. Attendo di trovare il dog sitter adatto".

Il tema è divenuto oggetto di discussione non solo tra le mura scolastiche ma anche a livello istituzionale, con segnalazioni inviate a più corpi di polizia e alla procura. Le fotografie diffuse testimoniano l'indissolubile legame tra la dirigente e il suo fedele quattro zampe, ma alimentano anche il dibattito sulla sicurezza e sull'opportunità di tale presenza nella scuola.