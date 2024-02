Carne coltivata nei chicchi di riso, che cos'è il nuovo cibo ibrido

E’ sempre più ricco il menù delle alternative sostenibili alla tradizionale carne da allevamento. Dai laboratori di ricerca coreani arriva infatti il riso di manzo coltivato, un nuovo cibo ibrido ottenuto facendo crescere le cellule di muscolo e grasso bovino sulla superficie e all’interno dei chicchi di riso.

Il risultato è un alimento arricchito di proteine a un costo economico e ambientale inferiore rispetto alla tradizionale carne bovina, che potrebbe essere usato per combattere la malnutrizione nei Paesi più poveri, ma anche come alimento per i soldati in missione o gli astronauti nello spazio.

Lo indica lo studio pubblicato sulla rivista Matter dal team di ricerca guidato dalla Yonsei University di Seoul. Per ottenere il riso ibrido, i ricercatori hanno coltivato le cellule di muscolo e di grasso bovino usando il riso come impalcatura: il vantaggio è doppio, perché i chicchi hanno una struttura porosa che offre sostegno e in più contengono molecole che nutrono le cellule animali, favorendone la crescita.