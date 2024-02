Il crollo nel cantiere a Firenze: l'ipotesi che due dei 4 operai morti fossero irregolari

«C'è un’indagine in corso e non posso dire niente». Lo ha detto il sindaco Dario Nardella, interpellato dai cronisti, che gli chiedevano su presunte irregolarità di due lavoratori originari del Maghreb, tra le vittime del crollo nel cantiere di Firenze, e che non sarebbero stati in regola coi documenti.

Intanto, è il giorno del lutto e del silenzio, a Firenze, sconvolta e ferita dall’incidente di ieri nel cantiere di via Mariti. Sotto le macerie sono rimasti in tutto otto operai. I corpi di quattro uomini sono stati recuperati senza vita, le speranze di ritrovare vivo il quinto disperso si assottigliano ogni ora che passa.

I feriti sono tre e «rispondono positivamente alle terapie», ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per cercare l’ultimo superstite sotto travi e muri di contenimento crollati, ancora non si sa perchè.

Con un messaggio Papa Francesco ha espresso la propri vicinanza ai familiari delle vittime «insieme alla più viva partecipazione al dolore dell’intera cittadina» e ha rinnovato l’appello «in questo momento particolarmente drammatico», «alla sicurezza sui luoghi di lavoro, auspicando un maggiore impegno di quanti hanno la responsabilità di tutelare i lavoratori». Inaccettabile per il sindaco Dario Nardella «morire di lavoro».