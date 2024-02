Offensiva degli hacker filorussi contro siti web italiani: ecco le banche e gli enti colpiti

Siti di servizio e siti istituzionali italiani di nuovo nel mirino degli attivisti filorussi di «NoName057». Il collettivo hacker negli giorni scorsi e oggi ha rivendicato via Telegram attacchi ad almeno una ventina di obiettivi, tra cui le Autorità portuali di Taranto e di Trieste, Banca popolare di Sondrio, Mediobanca, Bper, Trenord ed Aeronautica militare: disagi tutto sommato contenuti, grazie anche alla collaborazione dei tecnici dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale e della Polizia postale e delle comunicazioni sempre pronti ad intervenire per mitigarne gli effetti.

«Si tratta di un copione collaudato - spiegano dal Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche, la cui sala operativa è attiva 24 ore su 24 -, di offensive periodiche che in questo come in altri casi in passato hanno come target l’Italia e che mirano sì a 'saturarè per periodi più o meno lunghi i siti presi di mira ma soprattutto ad ottenere visibilità e ritorno mediatico": lo confermerebbe, tra gli altri, il recente richiamo a una protesta prettamente interna come quella degli agricoltori.