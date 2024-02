"Rinato col doppio trapianto al Molinette, avevo un giorno e mezzo di vita", il "miracolo" che ha salvato Roberto

«Avevo un giorno e mezzo di vita davanti, quindi sono passato dalla certezza di morire a essere qua a parlare». A dirlo è l’uomo salvato all’ospedale Molinette della Città della salute di Torino con un trapianto sequenziale di microbiota fecale e poi di fegato. Roberto (nome di fantasia), 56 anni, operaio con un passato nella Marina, racconta di come l’infezione intestinale l’avesse aggredito e messo ko dopo un altro intervento, in un altro ospedale di Torino.

«Ho sempre avuto problemi di policistica a reni e fegato e sono sempre stato sotto cura e sovrappeso, oltre i 100 chilogrammi - spiega - poi ho dovuto fare un intervento a un ginocchio e sembrava essere andato tutto bene, ma dopo tre settimane sono iniziati i problemi: ittero, infezioni intestinali. Sono rimasto a letto quattro mesi e sono finito in ospedale, ma non riuscivano a farmi migliorare, finché non mi hanno mandato in terapia intensiva alle Molinette. Tutti si occupavano di me, dai medici agli Oss, ma soprattutto mi hanno proposto il trapianto». «Le 50 pastiglie di materiale fecale trattato da prendere per poter fare il trapianto di fegato non sono state una passeggiata, ma hanno fatto in modo che non mi pesasse e sono sopravvissuto» sottolinea riferendosi al trapianto di microbiota.