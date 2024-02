Si presenta in un centro massaggi e picchia e violenta due ragazze

Due donne cinesi hanno denunciato una rapina e un’aggressione sessuale, ieri sera, in un centro massaggi a Corsico, nel Milanese. Una delle due avrebbe subito gli abusi, l’altra presenta ecchimosi ed ematomi alla nuca e al collo. Entrambe sono state rapinate.

E’ accaduto intorno alle 21.30 in via Alessandro Volta, dove i carabinieri sono intervenuti al "centro benessere" in via Volta 18. Il 118 ha inviato una delle vittime, di 26 anni, alla clinica Mangiagalli di Milano per accertamenti e supporto piscologico, mentre l’altra, che ha riportato contusioni, di 51 anni, è stata trasportata in codice verde all’ospedale San Carlo di Milano.

E' così partita la caccia all'uomo che, infatti, all’arrivo dei carabinieri si era già allontanato. Secondo i carabinieri del Comando provinciale l’uomo avrebbe agito impugnando il coltello e minacciando i presenti, entrando quindi nel negozio per commettere una rapina. Poi, a detta dei presenti, avrebbe aggredito una 26enne costringendola a un rapporto sessuale.