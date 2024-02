Tutti bocciati al concorso per un posto in Comune: nessuno dei trenta supera la prova scritta

Trenta candidati ai nastri di partenza, e tutti e trenta che non passano la selezione per un posto in Comune. E’ accaduto a Portula, centro di 1200 abitanti in provincia di Biella. L’amministrazione comunale, come conferma il sindaco Fabrizio Calcia, aveva bandito un concorso per un posto da istruttore amministrativo, dopo le dimissioni di una storica dipendente comunale.

Trenta ore settimanali, 18.971,50 euro di stipendio annuale, tredicesima mensilità e altri emolumenti e indennità previsti dal contratto degli Enti Locali: un posto appetibile, quindi. E non a caso alla call hanno risposto trenta candidati, non pochi per un piccolo comune di montagna. Ma la sorpresa è venuta dai risultati.

Nessuno dei trenta infatti è riuscito a superare la prova scritta raggiungendo il punteggio minimo per passare all’orale. Tutto da rifare quindi. Tant'è che un nuovo bando è stato già pubblicato. E questa volta prevede una preselezione prima della prova scritta: si svolgerà il 27 febbraio. Nella speranza di trovare qualcuno che raggiunga almeno la sufficienza.