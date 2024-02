Bild: "Navalny morto poco prima di uno scambio tra prigionieri". Russia sotto accusa, ma Putin tace

«Secondo la Bild, era in programma uno scambio di prigionieri tra Mosca, Washington e Berlino. Putin voleva riavere l’'assassino di Tiergarten', un agente che aveva sparato a un oppositore del regime a Berlino nel 2019 . Lo ha persino accennato pubblicamente in un’intervista con Tucker Carlson . Si parlava della possibilità che Putin, in cambio, rilasciasse Navalny», scrive il sito del giornale senza fornire altri dettagli in proposito. « Navalny è morto il 16 febbraio 2024, giorno di inizio della Conferenza sulla sicurezza di Monaco. Esattamente un mese prima delle elezioni presidenziali in Russia . E forse poco prima della sua possibile liberazione» premette la Bild.

«Assassini» che cercano di «coprire le loro tracce» rifiutandosi di consegnare il corpo di Alexei Navalny. Non usano mezzi termini i familiari del dissidente morto in carcere in Russia per descrivere Vladimir Putin e il Cremlino. Nonostante la dura repressione e gli avvertimenti, centinaia di russi hanno partecipato venerdì e sabato a piccole manifestazioni in diverse città per rendere omaggio a Navalny. In due giorni, la polizia ha effettuato 401 arresti, secondo l’ong OVD-Info.

Le autorità sono in allerta, un mese prima delle elezioni presidenziali che dovrebbero vedere Putin riconfermato in assenza di qualsiasi opposizione. Il team di Navalny ha detto che le autorità si rifiutano di restituire i resti a sua madre, sostenendo che la causa della morte non è stata ancora stabilita: «E' ovvio che gli assassini vogliono coprire le loro tracce. Ecco perchè non consegnano il corpo di Alexei e non lo nascondono nemmeno a sua madre», hanno scritto su Telegram. Un legale di Navalny è stato informato dagli inquiurenti «che è stato effettuato un nuovo esame istologico» e che i risultati «dovrebbero essere resi noti la prossima settimana».