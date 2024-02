Trattori in piazza San Pietro per l'Angelus del Papa. E da Sanremo arriva anche la mucca Ercolina

«Con immensa gratitudine la ringraziamo Santo Padre per averci accolti e invochiamo il suo sostegno e la sua benedizione. Le doniamo un trattore, simbolo della nostra fatica». Così gli agricoltori oggi in piazza San Pietro per l’Angelus, in una lettera a Papa Francesco. «Da settimane, con orgoglio e tenacia, stiamo manifestando affinché gli organi di governo e i cittadini ascoltino la nostra proposta di riforma del settore agricolo» aggiungono nella lettera. La delegazione del Maf (Movimenti agricoli federati) è giunta nei pressi di piazza San Pietro con un mezzo agricolo.

«Con questa benedizione potremmo trovare la forza per vincere la partita», aggiungono le organizzazioni di protesta. «Con grande sorpresa oggi abbiamo ricevuto una mail e una chiamata dalla segreteria del Papa - scrivono in un messaggio - con il benestare di entrare e assistere alla messa in piazza San Pietro a Roma con Ercolina2! Siete tutti invitati senza bandiere né trattori». «Capiamo che il tempo per l’organizzazione» dell’evento «è molto ristretto però - aggiungono - questo è un invito che capita solo una volta nella vita, vi aspettiamo numerosi!».