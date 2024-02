Verso maxi multa dell'Antitrust europea ad Apple per streaming musicale

L’Antitrust europea sarebbe pronta a colpire Apple con una multa di ben 500 milioni di euro per l’abuso di posizione dominante nell’offerta di streaming musicale, con pratiche commerciali anticoncorrenziali e "sleali». L’indiscrezione è stata riportata dal Financial Times, che cita cinque persone a conoscenza dell’indagine. Interpellata al riguardo, la Commissione europea ha affermato di non voler commentare indagini in corso. L’inchiesta dell’esecutivo comunitario è stata aperta nel 2019 dopo un reclamo di Spotify, gruppo svedese di streaming musicale 'on-demand’.

Al colosso americano si contesta in particolare di aver bloccato le app di concorrenti dal poter informare gli utenti dell’iPhone o dell’iPad, rispettivamente celebre telefono e tablet di Apple, di alternative più economiche rispetto alle proprie offerte. Secondo l’Ft non è stato già deciso quando verrà annunciata la multa "monstre" al gruppo di Cupertino, probabilmente all’inizio del prossimo mese, ma non ci sarebbero invece molti dubbi sulla direzione già presa dall’indagine Antitrust. La sanzione sarebbe una delle più importanti imposte dall’Ue alle grandi aziende tecnologiche, pur con una serie di multe a Google già annunciate che raggiungono complessivamente gli 8 miliardi di euro e sulle quali sono ancora pendenti dei ricorsi. Apple non è invece mai stata multata dall’Antitrust europea, mentre ha ricevuto nel 2020 una multa per 1,1 miliardi in Francia per comportamento anticoncorrenziale, poi ridotta a 372 milioni dopo il ricorso.