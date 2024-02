Crolli e vittime a Firenze: “Alcuni operai nei cantieri erano irregolari”

«Risulta da prime verifiche compiute che per alcuni operai» stranieri «vi fosse una condizione di irregolarità circa la loro presenza sul territorio nazionale», «detto questo diverso è il discorso per quanto riguarda le posizioni contrattuali e quant'altro» oggetto di successivi accertamenti. Così il procuratore capo di Firenze Filippo Spiezia sul cantiere di via Mariti. Spiezia fa riferimento agli accertamenti che «si sono limitati a un dato di mera corrispondenza tra la posizione di queste persone e il rispetto delle norme sull'ingresso nel territorio nazionale».