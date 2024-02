Fabi: attenzione alle banconote false da 20 e 50 euro. Nuovo caso a Palermo, nel settembre scorso un episodio a Messina

«Le probabilità di ricevere una banconota falsa non sono elevate e nel 2023 sono stati individuati solo 16 falsi per ogni milione di banconote autentiche in circolazione, uno dei livelli più bassi mai registrati dopo l’introduzione dell’euro. Ma occorre restare vigili soprattutto dopo il recente sequestro di circa 4.000 euro ad opera dei Carabinieri di Palermo. Oltre il 70% delle falsificazioni ha riguardato i tagli da 20 e 50 euro. Lo afferma Gabriele Urzì, dirigente nazionale Fabi e responsabile salute e sicurezza Fabi Palermo, dopo i recenti fatti di cronaca che hanno interessato la Sicilia.

«Non si deve abbassare la guardia - continua Urzì - in quanto proprio a febbraio i Carabinieri di Palermo hanno arrestato uno spacciatore minorenne che in tasca aveva 350 euro di banconote palesemente false e altri 3.700 euro falsificati dello stesso taglio presso la propria dimora.