A 14 anni salva un uomo col massaggio cardiaco: "L'ho visto fare in un film in tv"

A 14 anni non esita a fare un massaggio cardiaco per un quarto d’ora, in attesa dell’ambulanza, guidato dagli operatori del 118, e salva la vita a un anziano colto da infarto di fronte a casa sua. «Lo avevo visto sabato in un film in tv - ha poi raccontato - perché ero a casa in castigo».

Protagonista dell’episodio, avvenuto domenica scorsa, è stato Matteo, un ragazzino abitante a Colognola ai Colli, nell’hinterland veronese, che fra i suoi amici e compagni di scuola è diventato un piccolo eroe: «Almeno se sto per morire - gli hanno detto - ci sei te che mi aiuti».

«Stavo per andare dai miei amici per giocare a calcio - ha raccontato Matteo - quando da cento metri sento una signora che continuava a urlare. E ho visto il signore che stava a terra, l'unica paura che avevo era che fosse morto. Poi però sono andato a vedere e la signora ha detto che aveva perso i sensi, era in arresto cardiaco». La persona colta dal malore è un uomo di 65 anni, che risiede nel comune di Caldiero.