Cga: "Per uno spinello non si può negare il porto d'armi". Smentito il Tar Sicilia dopo ricorso di un aspirante guardia giurata

I giudici del consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, ribaltando la decisione del Tar hanno stabilito l’illegittimità di un provvedimento con cui la prefettura di Palermo aveva negato ad un giovane di 39 anni, F.G., di poter ottenere il porto d’armi necessario per essere assunto come guardia particolare giurata perché nel 2007 è stato trovato in possesso di uno spinello.

Nel 2022, l’aspirante metronotte era stato selezionato da un istituto di vigilanza per essere adibito nel ruolo di guardia particolare giurata in una delle numerose commesse gestite nella città di Palermo.

Il giovane ha iniziato il corso di formazione curato dall’ente nazionale aviazione civile, dalla polizia di Stato e dalla guardia di finanza, per ottenere l’attestato di addetto alla sicurezza aeroportuale.

Lo scoglio è arrivato quando ha richiesto la licenza per il porto d’armi. La prefettura ha respinto la richiesta perché il 15 ottobre 2007 il giovane è stato trovato in possesso di uno spinello. L'aspirante metronotte ha presentato ricorso al Cga assistito dagli avvocati Giovanni Puntarello e Paola Saladino.