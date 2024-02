"Esorcismo" contro lupi, gli animalisti denunciano il parroco di Verbania

In una piccola valle della provincia di Verbania, la Valstrona, nella zona del Lago d’Orta, il parroco della frazione di Forno, 230 abitanti, sull'onda delle proteste dei residenti e soprattutto degli allevatori preoccupati per il ritorno in massa del lupo nella zona, ha ripristinato nella forma originale la «messa contro il lupo» che si celebrava, il giorno di San Valentino, dal 1762.

Il rito era stato, in anni più recenti, trasformato in messa a protezione di calamità naturali. Don Gaudenzio Martini, lo ha celebrato sabato scorso, dopo che anche il Comune di Valstrona aveva approvato una delibera di Consiglio per dichiarare il territorio comunale libero da orsi e lupi. La messa contiene anche una sorta di «esorcismo» che nel testo originale definiva i lupi «pestiferi».

La celebrazione ha fatto insorgere gli animalisti dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente, un gruppo di Milano, che ha scritto una lettera al Vescovo di Novara Franco Giulio Brambilla e alla Procuratrice della Repubblica di Verbania Olimpia Bossi.