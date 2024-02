In Italia 80mila morti l'anno per lo smog. Forastiere: "Ictus e danni ai polmoni". I riscaldamenti tra le cause

L’Italia è il primo Paese in Europa per morti attribuibili all’inquinamento atmosferico con circa 80mila decessi prematuri all’anno. Il riscaldamento degli edifici privati è tra le prime cause, evidenzia la Società italiana di medicina ambientale (Sima).

Gli effetti diretti dello smog non interessano solo i polmoni ma diversi apparati e organi. Colpito anche il sistema nervoso centrale e registrato un aumento della frequenza di ictus, di demenza e di diabete, rischi anche per il feto.

In pericolo soprattuto i più fragili ma i bambini «sono particolarmente vulnerabili e il loro stato di salute è emblematico degli impatti più ampi dell’inquinamento atmosferico», dice all’ANSA Francesco Forastiere dell’Imperial College of London.

«Dobbiamo distinguere i possibili effetti acuti determinati da una situazione contingente come quella che stiamo vivendo, caratterizzata dai picchi di questi giorni - spiega Forastiere - da quelli dovuti a un’esposizione cronica. Nei periodi di picco a rischio sono le persone più sensibili, come i bambini, gli anziani e le persone con patologie pregresse come l’asma bronchiale, la bronchite cronica o le malattie cardiovascolari. Situazione che porta anche a un aumento dei ricoveri ospedalieri e dei decessi.