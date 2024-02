"Niente acqua perché è russa". La youtuber Anna Larina racconta cos'è successo a Fiumicino

Non le vendono una bottiglia d’acqua perché in possesso di un passaporto russo. È quanto denunciato da una passeggera che ieri si è imbarcata dall’aeroporto di Fiumicino per rientrare in Russia, quando si è vista negare l'acquisto da un duty-free dello scalo romano. Aeroporti di Roma e Aelia - la società che gestisce il negozio - hanno inviato le proprie scuse alla ragazza dicendosi «rammaricati e costernati». Entrambi, poi, hanno avviato le verifiche necessarie per risalire alle commesse che sono state protagoniste dell’episodio e che ora rischiano una sanzione.

«Io vorrei solo avere le scuse di quella signora - le parole della passeggera -, non di Adr né del negozio, né degli italiani che non hanno alcuna colpa». A raccontare sui propri social la disavventura è stata la stessa protagonista. Si chiama Anna Larina, insegnante di italiano e traduttrice da più di dieci anni in Italia «con regolare permesso di soggiorno», come racconta lei stessa nei video-denuncia che in breve tempo è diventato virale.