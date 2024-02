Neonata trovata positiva alla cannabis. Indagini in corso nel Leccese

Sarà la procura per i minori di Lecce a fare luce sul caso della bambina di 15 mesi positiva ai cannabinoidi. La piccola è stata condotta all’ospedale di Scorrano, in provincia, sabato sera con difficoltà motorie e in stato soporifero. Le sue condizioni sono migliorate, ma le indagini coperte dal più stretto riserbo vanno avanti per capire cosa sia accaduto in casa.

Pare che la piccola fosse stata affidata dai genitori, una coppia originaria della provincia di Catania e trapiantata nel leccese, ad un parente. La coppia è denunciata in stato di libertà per omessa vigilanza.