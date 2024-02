Carabiniere in pensione si barrica armato in casa con la moglie

Sono in corso da questa mattina a Pavullo, nel Modenese, trattative tra le forze dell’ordine e un carabiniere 70enne in pensione che si è barricato in casa armato con la moglie. L’abitazione si trova in via Sardegna e non è la prima volta che l’uomo compie un gesto simile. Carabinieri e polizia, insieme a reparti speciali giunti da Livorno, stanno seguendo la situazione da vicino. Le strade sono state chiuse. Sul posto ci sono anche i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e si attende un mediatore specializzato. L’episodio precedente risale al 2022 quando l’anziano, in preda ad una crisi depressiva, minacciava di uccidere se stesso e la consorte. La vicenda si concluse positivamente con un successivo ricovero in una struttura la revoca del porto d’armi.