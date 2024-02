Conte e Schlein: "Basta manganellate contro gli studenti. Scene inaccettabili"

«Ancora una volta manganellate contro chi protesta per il massacro in corso a Gaza. Questa volta a Pisa, ai danni di studenti, giovanissimi. Altri episodi ci sono stati a Firenze. Sono immagini preoccupanti, non degne del nostro Paese. Non può essere questa la risposta dello Stato al dissenso». Così Giuseppe Conte su X.

Schlein: "Scene inaccettabili"

«Abbiamo visto scene inaccettabili, una violenza sproporzionata verso studenti che non erano una minaccia per l’orine pubblico: basta manganellate agli studenti. C'è un clima di repressione di cui abbiamo già chiesto conto a Piantedosi». Lo dice la segretaria Pd, Elly Schlein, a Tagadà, su La7. «Difenderemo la libertà a manifestare pacificamente. Vediamo un clima di repressione, in particolare contro i giovani. Ricordiamo che il primo decreto del governo è stato contro i rave. Sui colletti bianchi sono iper garantisti, sui govani vanno a colpi di manganello», aggiunge la segertaria.