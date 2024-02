La Germania legalizza la cannabis contro lo spaccio: ammessi consumo e produzione, ma con dei limiti

Appare però improbabile che la Germania, che con questa legge entra nella scia delle legalizzazioni decise da Malta e dal Lussemburgo, rispettivamente, nel 2021 e nel 2023, si trasformi in una grande Olanda, dove la marijuana, pur illegale, è ampiamente tollerata e venduta in negozi dedicati.

Il Bundestag, la Camera bassa del parlamento tedesco, ha deciso che si potranno portare in giro fino a 25 grammi di marijuana, insomma l’equivalente di una decina di grosse canne. La legge - approvata con 407 voti a favore, 226 contrari e 4 astenuti al termine di un controversie durate anni - permette inoltre di coltivare in casa fino a tre piantine di cannabis, tenendone fino a 50 grammi per uso personale.

Nella nuova legge tedesca infatti non sono per ora previsti coffeeshop o la libera vendita al dettaglio: da luglio saranno consentite solo delle "Anbauvereinigungen", ossia «associazioni di coltivazione» che, senza fini di lucro, potranno produrre la cannabis fornendola agli associati (solo adulti residenti in Germania) fino a un massimo di 50 grammi al mese per componente, con ulteriori limiti per età e tassi del principio attivo Thc.

Il consumo resterà proibito nei pressi di scuole e centri sportivi. «La situazione in cui ci troviamo attualmente non è in alcun modo accettabile», ha dichiarato il ministro della Salute (e medico) Karl Lauterbach, socialdemocratico come Scholz, denunciando l’esistenza di un «preoccupante mercato nero criminale» che la legge dovrebbe contribuire a combattere. Attualmente sono previste sanzioni, fino al carcere, per il possesso di marijuana, su cui la polizia peraltro chiude un occhio soprattutto in grandi città come Berlino. Tuttavia in Germania ci sono circa 4,5 milioni di persone che consumano la cannabis con un aumento del 100% nello scorso decennio tra i giovani tra i 18 e i 25 anni, ha avvertito il ministro.