Meloni: De Luca eviti di destinare i fondi in Campania alla festa del fagiolo. La replica: aggressione da stracciarola

Ieri la premier Giorgia Melono aveva "invitato" di nuovo il governatore della Campani a «fare meno dirette Facebook» e a impegnarsi nel suo ruolo, ironizzando sulle voci di spesa dei fondi di coesione della regione ("la festa del fagiolo e della patata, la rassegna della zampogna, la festa del caciocavallo").

E' in atto una campagna di aggressione mirata e di falsificazione che si accompagna sempre all’aggressione politica. Non possiamo dare spazio a chi adotta uno stile da stracciarola, fatto di volgarità, approssimazione, arroganza e mistificazione. Dobbiamo evitare di dare spazio a questi atteggiamenti: le cose che riguardano la Campania si decidono a Napoli e non a Roma e men che mai nelle stanze del Presidente del Consiglio. Mi è stato riferito che ieri la Presidente del Consiglio si è esibita in una performance con l'adozione di quello stile cui facevo cenno». Così il presidente della Campania Vincenzo De Luca in una diretta Fb.