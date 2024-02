Trovato a Parma il corpo di Alessandra Ollari, era scomparsa a giugno: indagini per omicidio

Come mai il corpo di Alessandra Ollari si trovava in una campo a Parma in avanzato stato di decomposizione? E soprattutto come è morta la donna che risulta scomparsa da giugno scorso, ma della quale non si hanno tracce nemmeno nei mesi precedenti? Sono le due domande principali alle quali tenterà di rispondere l’autopsia sul corpo di Alessandra Ollari, disposta dalla procura di Parma dopo che è stato identificato il cadavere trovato a inizio febbraio in un prato, nascosto dalla vegetazione.

Quando un uomo a passeggio con il cane ha notato un cadavere in avanzato stato di decomposizione, uno dei primi pensieri degli inquirenti è stato proprio per Alessandra, la cui casa si trovava a poche centinaia di metri dal ritrovamento. Sul suo caso, cominciato formalmente il 29 giugno quando il compagno ha denunciato la scomparsa, da ottobre la procura di Parma ha aperto un fascicolo per omicidio volontario, senza indagati.

Dall’esame del corpo potrebbero però arrivare alcune risposte a una scomparsa che sembrava un mistero. La procura ha notificato ai familiari della donna l’avviso, nella veste di persone offese: le cugine, assistite dall’avvocato Nicodemo Gentile e il compagno, assistito dall’avvocato Pierluigi Collura. L’incarico sarà conferito martedì, il 27 febbraio, nel pomeriggio sarà fatta una tac, mentre l’esame medico legale sarà eseguito il giorno dopo. Avere informazioni sul quando e sul come Alessandra Ollari è morta potrebbe è essere determinante per il prosieguo delle indagini, delle quali si stanno occupando i carabinieri.