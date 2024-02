Vince 64 milioni al Superenalotto, ma i numeri pubblicati sul giornale erano... sbagliati. "Ho quasi rischiato un infarto"

Ha dell'incredibile quanto accaduto ad un anziano a Roma che ha giocato una schedina al Superenalotto. Il giorno dopo, un uomo di 87 anni ha acquistato un giornale locale e nelle pagine in cui erano stati pubblicati i numeri vincenti ha controllando capendo di aver vinto: una cifra pazzesca di 64 milioni e 200mila euro. Una notizia incredibile, ma nel momento in cui è andato in tabaccheria gli è stato comunicato che i numeri estratti non erano quelli che aveva letto sul giornale. Infatti il quotidiano aveva pubblicato una sequenza errata. A riportarlo è Repubblica, edizione di Roma.

"Ho quasi rischiato un infarto"