Offre un drink a studentessa in Erasmus e la violenta in un parcheggio, 20enne arrestato a Milano

Un ventenne italiano, di origine egiziana, è stato arrestato per una violenza sessuale a Milano. Il fatto è avvenuto attorno alle 2.20 della notte. Il giovane ha conosciuto all’interno della discoteca Alcatraz una studente americana in Erasmus.

Le ha offerto un drink e poi, entrambi ubriachi, l’ha portata in un parcheggio di un supermercato in via Valtellina, di fianco alla discoteca. Mentre era in atto la violenza, però, alcuni passanti hanno avvisato gli addetti alla sicurezza del locale, che sono intervenuti bloccando il 20enne e avvisando la polizia. Gli agenti intervenuti hanno tratto in arresto il giovane.