Paura a Gorizia, dieci migranti tentano la fuga dal Cpa salendo sul tetto: un ferito

Pomeriggio difficile al Centro di permanenza per i rimpatri di Gradisca (Gorizia). Una decina di migranti tutti magrebini sono saliti sul tetto dell’edificio per l’ennesimo tentativo di fuga: quattro sono riusciti ad allontanarsi ed ora sono ricercati, mentre un quinto è caduto dall’alto fratturandosi un piede ed è stato soccorso. La notizia è stata confermata dal questore di Gorizia Luigi Di Ruscio. E’ da qualche tempo che il centro di detenzione per stranieri irregolari fa registrare episodi simili. A inizio mese un’altra persona era precipitata dal tetto della struttura mentre stava partecipando a una protesta insieme con altri migranti, rimanendo gravemente ferita.