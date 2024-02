Premi al merito e all'impegno civile: tra i 30 "eroi" del quotidiano" scelti da Mattarella anche una calabrese

Sergio Mattarella, ha conferito, motu proprio, trenta onorificenze al Merito della Repubblica a cittadine e cittadini che si sono distinti per attività volte a contrastare la violenza di genere, per un’imprenditoria etica, per un impegno attivo anche in presenza di disabilità, per l'impegno a favore dei detenuti, per la solidarietà, per la scelta di volontariato, per attività in favore dell’inclusione sociale, della legalità, del diritto alla salute e per atti di eroismo.

Mattarella ha individuato, fra i tanti esempi, alcuni casi significativi di impegno civile, dedizione al bene comune e testimonianza dei valori repubblicani.

Ecco l’elenco e le motivazioni dei nuovi insigniti dell’Onorificenza al Merito dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella:

- Mattia Abbate, 35 anni, Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana: «Per il suo impegno volto ad offrire un aiuto concreto a chi vive situazioni di disabilità». Affetto da malattia rara, distrofia muscolare di Duchenne (DMD), ha scritto alla redazione di un giornale per denunciare disservizi di uno stadio che impedivano l’accesso dei disabili. Mattia scrive bene e la direzione del quotidiano gli ha proposto di curare una rubrica sul mondo delle disabilità.