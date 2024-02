Le cariche agli studenti di Pisa e l'attacco al Governo: "Grazie Mattarella, con premierato chi avrebbe censurato?"

"Lunga vita a Mattarella. Non c'è molto da aggiungere alle parole" del capo dello Stato contro l'uso dei manganelli. Lo dice il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini a «Che sarà» su Rai3. «Manganellare ragazzi non è accettabile. Non solo non vanno manganellati, ma devono essere messi nella condizione di avere un futuro in questo paese, di avere un lavoro non precario, di non dover andare all’estero. Bisogna ascoltarli e valorizzarli», afferma Landini. «Abbiamo chiesto l’incontro al ministro Piantedosi perché vogliamo capire il governo come si sta muovendo», aggiunge il leader della Cgil.

«Le parole del Presidente della Repubblica sui manganelli di Pisa sono impeccabili e totalmente condivisibili. Il fatto che il Quirinale sia intervenuto in modo così esplicito e inusuale provoca in me due riflessioni: 1) questo Governo deve darsi una regolata. Subito. 2) meno male che nel 2015 e nel 2022 è stato eletto Sergio Mattarella e non altri. Meno male Grazie Presidente». Così, in un post su X, il leader di Italia Viva Matteo Renzi.