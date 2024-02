Istigazione all'odio razziale, Vannacci indagato a Roma per il libro. La Lega: "Le indagini sono medaglie"

Il generale dell’Esercito, Roberto Vannacci, è indagato a Roma in relazione ad alcune affermazioni che compaiono nel suo libro «Il mondo al contrario». Nei suoi confronti viene contestato il reato di istigazione all’odio razziale. In base a quanto si apprende il procedimento è stato avviato dopo alcune denunce presentate nelle scorse settimane da associazioni.

La Lega: "Le indagini sono medaglie. Generale avanti insieme"

«Indagini che sono medaglie. Vecchi metodi del vecchio sistema. Avanti generale, avanti insieme, avanti Italia!». Così una nota della Lega dopo la notizia dell’indagine su Roberto Vannacci per i contenuti del suo libro.

Il legale di Vannacci: l'unica istigazione fatta è alla riflessione

«L'unica istigazione fatta è alla riflessione e alla lettura. Nessuna istigazione all’odio». E' quanto afferma l’avvocato Giorgio Carta, legale del generale Roberto Vannacci commentando l’iscrizione nel registro degli indagati a Roma, per il reato di istigazione all’odio razziale, in riferimento ad alcune affermazioni presenti nel suo libro «Il mondo al contrario». Carta, come battuta, aggiunge: «Anche Galileo Galilei è stato processato per le sue idee ma 300 anni dopo è stato 'assoltò. Speriamo, per dati anagrafici, di risolvere questa vicenda prima».