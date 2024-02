La madre del 16enne ferito nelle cariche di Pisa, "Mio figlio sotto choc, faremo causa"

Mio figlio «ha preso botte in testa, alla spalla, alla schiena, alle gambe. Gli hanno dato cinque giorni per contusioni multiple. E’ ancora sotto choc. Vediamo se torna a scuola. Comunque ci vuole provare». Così a Repubblica Monica, madre di un 16enne rimasto ferito negli scontri di Pisa. «Era nel gruppo con gli altri. Nel video della carica più diffuso si sente urlare: 'Corri Andrea, corri' - aggiunge - Ecco, Andrea è lui». Farà causa? «Sicuramente sì, questa è una cosa che non può passare sotto silenzio. Ogni volta che guardo quel video piango ancora. Io ho parlato con le famiglie che si trovavano in ospedale e sono tutte della stessa idea. Bisogna individuare i colpevoli, non c'erano motivi per agire così. Era una manifestazione pacifica, l’unica colpa dei ragazzi la mancata autorizzazione. Ma quello che hanno subito è troppo». «Mio figlio - dice ancora - partecipa alle manifestazioni da quando va in prima. Ha iniziato con quelle per l’ambiente. Non è mai successo nulla. A me delle scuse importa fino a un certo punto. Voglio che queste cose non succedano più. Un’amica di mio figlio è rimasta in osservazione per un trauma cranico, un altro è stato colpito all’addome e aveva sangue nelle urine, si temeva un’emorragia interna. Stiamo parlando di ragazzini, li hanno curati in pediatria».