Parcheggiatore abusivo chiede "offerta" per la sosta, ma incappa in un carabiniere: arrestato

"Un’offerta a piacere" è la proposta di un parcheggiatore abusivo a una coppia che aveva parcheggiato un’auto nella zona di piazza Garibaldi a Napoli. Il "cliente" non cede, ha già pagato la sosta al totem comunale. Ne nasce una disputa. Il parcheggiatore insiste che qualcosa va dato e l’automobilista finisce per qualificarsi: «Sono un maresciallo dei carabinieri».

L’uomo, quasi offeso, obietta sulla questione dei ruoli. Di fronte a lui c'era sì un maresciallo ma lui, a sua volta, era un parcheggiatore. Il militare dell’Arma, in servizio al nucleo operativo di Bagnoli, approfitta di una pattuglia radiomobile di passaggio, fa loro cenno di accostare e insieme chiedono al parcheggiatore i documenti e verificano in banca dati la sua situazione per poi procedere alla sanzione.

E l’uomo, 40 anni, è già noto alle forze dell’ordine e sul suo capo pende anche un’ordinanza di custodia cautelare per rapina e lesioni, e finisce in carcere.