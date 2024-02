Università Cattolica, nuovo test di ammissione per Medicina: alla prova 5.000 aspiranti

Cambia da quest’anno il concorso di ammissione ai Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria dell’Università Cattolica: il test si svolgerà in due turni - il primo venerdì 1 e sabato 2 marzo (iscrizioni chiuse), il secondo dal 18 al 20 aprile (iscrizioni dal 4 marzo) - in presenza e in modalità computer-based (CBT) multisessione in numerose sedi in tutta Italia: Bari, Cagliari, Catania, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria e Roma. I candidati che hanno presentato domanda di partecipazione entro il 14 febbraio possono partecipare a entrambi i turni d’esame. Chi presenterà domanda dal 4 marzo al 4 aprile potrà partecipare solo al secondo turno del mese di aprile.

I posti a concorso sono 480 per Medicina e chirurgia e 25 per Odontoiatria e Protesi dentaria. Per il primo turno gli iscritti sono 5.043: i candidati possono concorrere per uno solo o per entrambi i corsi di laurea, indicandone l’ordine di preferenza. In 4.833 hanno indicato Medicina e chirurgia come prima, o unica, scelta e in 179 come seconda scelta; in 210 hanno indicato Odontoiatria e protesi dentaria come prima, o unica scelta, e in 2.783 come seconda scelta. A costoro si sommeranno i candidati che si iscriveranno al test per il secondo turno di aprile.