Bonus badanti, sgravi di due anni per assumere e regolarizzare. Ecco come fare domanda

Spunta anche un bonus badanti, nel decreto Pnrr approvato oggi in Consiglio dei ministri. Si tratta di uno sconto sui contributi previdenziali ed assicurativi fino a 3.000 euro annui per chi assume o regolarizza assistenti di over 80. Il bonus, di fatto una decontribuzione, vale al massimo per due anni. Si potrà richiedere dal primo aprile fino al 31 dicembre 2025.

Per migliorare i servizi di cura e assistenza in favore degli anziani non autosufficienti e favorire la regolarizzazione del lavoro di cura, «dal primo aprile 2024 e fino al 31 dicembre 2025, in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente» a soggetti anziani, con almeno ottanta anni e con l’indennità di accompagnamento, è riconosciuto per massimo 24 mesi un esonero del 100% dei contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro, nel limite di 3mila euro su base annua. E’ quanto prevede la bozza del dl Pnrr, in cui sono contenute anche le norme sul lavoro e sulla sicurezza