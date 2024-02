Molestava i bambini all'asilo e sullo scuolabus: mamme lo denunciano e lo fanno ricoverare in psichiatria

E’ ricoverato in psichiatria, in attesa di un probabile Tso, un uomo che per alcuni giorni ha creato allarme in alcune scuole primarie in Brianza e nel Milanese tanto che alcune madri avevano creato una apposita chat su WhatsApp e una maestra aveva inviato una segnalazione a Youpol. L’uomo ha per due volte cercato di entrare in altrettanti asili e, in un caso, ha afferrato un bambino ed è stato bloccato con l’accusa di «sottrazione di persone incapaci» e quindi era già stato ricoverato in ospedale.

Ieri è stato trovato dagli agenti della Questura dopo che aveva cercato di non pagare in un ristorante di Milano. L’uomo, un 33enne dello Sri Lanka aveva cercato nei giorni scorsi di salire a bordo di uno scuolabus e si era presentato davanti al Piccolo teatro Strehler di Milano compiendo atti osceni. Ieri i poliziotti hanno bloccato il 33enne grazie anche alle fotografie fornite dalle mamme che lo avevano ripreso in azione.