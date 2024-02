Alluvione a Vicenza, il Sindaco: "Restate a casa". Danni al Nord, l'allerta si sposta verso Sud. Mattarella: "Il governo sostenga il territorio"

E’ ancora allarme per il maltempo che da ieri investe il nord del Paese , con livelli di allerta meteo che vanno dal giallo in Piemonte, Lombardia e Toscana all’arancione in Emilia-Romagna fino al rosso su parte del Veneto. In quest’ultima regione si registra la situazione più critica. Particolarmente colpito è il Vicentino . Il sindaco del capoluogo, Giacomo Possamai, ha tracciato un primo bilancio sul maltempo che si è abbattuto sulla città, al termine della riunione operativa iniziata alle 5 di questa mattina. «La situazione continua a essere molto critica. Il centro operativo comunale - ha spiegato - è stato riunito tutta la notte e da poco è finita la riunione plenaria. Ci sono varie segnalazioni di allagamenti in città, soprattutto di cantine, ci sono tante strade chiuse». L’invito alla cittadinanza è a essere prudenti : «La richiesta è quella di non muoversi salvo particolari necessità per consentire libertà di movimento ai mezzi della protezione civile. Il fiume Retrone continua a far paura, perchè il suo livello è salito anche se di poco nelle ultime ore. Sul Bacchiglione è stato già aperto un bacino di laminazione quindi già nelle prossime ore si dovrebbero vedere i primi effetti». I bacini di laminazione di Caldogno, aperto nella notte, e dell’Orolo, attivo da ieri, hanno raccolto complessivamente 1 milione e 600 mila metri cubi d’acqua che si sarebbero riversati in gran parte su Vicenza. Malgrado questa determinante azione che sta contenendo la piena del Bacchiglione, in città l’allarme resta molto elevato soprattutto per gli allagamenti prodotti dal Retrone, dalla Dioma, dai fossati della rete secondaria e dalle condotte della rete meteorica in grande sofferenza.

L’alluvione che sta coinvolgendo in queste ore la città di Vicenza ha interessato anche l’intero quartiere attorno allo stadio Romeo Menti, finito sott'acqua . In queste ore si stanno susseguendo i controlli per valutare i danni causati dall’acqua penetrata all’interno dell’impianto, dove si trovano anche la sede e gli uffici della società. Da un primo sopralluogo il campo di gioco, che è più alto da quando è stato rifatto, non risulterebbe allagato: l’acqua che ha interessato solo le fasce. Da valutare invece eventuali danni ad impianti elettrici, led e audio. Domenica alle 18.30 allo stadio Menti è in calendario la partita del campionato di serie C contro la Pergolettese. Nell’alluvione del novembre 2010 lo stadio Menti finì sott'acqua per oltre un metro con danni ingentissimi a terreno di gioco, spogliatoi, impianti elettrici e altre strutture.

"Sono in contatto da ieri con il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai impegnato in prima linea per garantire, in questa situazione delicata dal punto di vista atmosferico e ambientale, protezione a tutta la città. Siamo preoccupati, esprimo vicinanza alla comunità cittadina e a tutti gli operatori, Vigili del fuoco e della Protezione civile, che in queste ore stanno affrontando l’emergenza. Credo che il governo debba prestare la massima attenzione a quanto sta avvenendo a Vicenza e provincia e garantire tutto il sostegno possibile alla città, al territorio provinciale e alla Regione per interventi tempestivi ed efficaci". Lo ha detto in Aula il senatore Andrea Martella, segretario regionale del Pd Veneto. "Non è la prima volta - prosegue Martella - che in Veneto accadono eventi atmosferici eccezionali, così come fenomeni legati alla siccità. Siamo ancora in attesa dei provvedimenti per il maltempo che ha riguardato altri parti del Veneto negli anni passati. Deve essere chiaro che i cambiamenti climatici sono ormai una realtà quotidiana, con un impatto pesante sulla vita delle persone, delle città, di interi territori. Non solo non si devono negare, ma devono entrare a pieno titolo nell’agenda delle forze politiche, del Parlamento e soprattutto del governo. Servono politiche su più livelli, di prevenzione, di mitigazione, di adattamento".

Circolazione sospesa tra Vicenza e Padova

Sono stati 60 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco in Veneto. Le squadre sono state impegnate soprattutto nelle province di Padova, Vicenza e Verona per alberi abbattuti, danni d’acqua, prosciugamenti e cedimenti del terreno. Sono stati 24 gli interventi in provincia di Padova, 16 a Verona, 10 nel Vicentino. Problemi si registrano ancora sulla linea ferroviaria Milano-Venezia. La circolazione resta sospesa tra Vicenza e Padova per condizioni meteo critiche che stanno provocando il rischio di esondazione di alcuni fiumi ha comunicato Trenitalia. Sono al lavoro i tecnici e la Protezione Civile per consentire la regolare ripresa della circolazione ferroviaria. Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha annullato gli impegni della mattina di oggi per seguire le evoluzioni legate all’ondata di maltempo che da alcuni giorni sta colpendo la regione. Nella sede regionale della Protezione Civile a Marghera (Venezia) alle ore 12 terrà un punto stampa con l’assessore Gianpaolo Bottacin.

L’ondata di maltempo sta flagellando anche il Biellese. Questa mattina è stata chiusa al traffico la strada provinciale Settimo Vittone al confine con il Canavese, per l’ennesima frana avvenuta nel corso della notte, dopo che già ieri si erano verificati smottamenti e cadute di pietre sulla sede stradale. La viabilità è deviata alla frazione di San Lorenzo di Mongrando. Numerosi sono stati gli interventi dei Vigili del Fuoco nel corso della notte appena trascorsa. Diversi, infatti, gli alberi crollati sull'asfalto sotto il peso delle intense precipitazioni di queste ore. Colpiti i comuni di Valdilana, Cossato e Biella. Sempre a causa del maltempo e del conseguente allarme lanciato dal Sistema di allertamento nazionale per la previsione di possibili fenomeni franosi indotti da piogge lungo l’infrastruttura ferroviaria, è chiusa da ieri sera la linea Faentina tra Faenza e Marradi, a lungo interrotta dopo l’alluvione di maggio. Proseguono i disagi legati al maltempo anche Toscana. In provincia di Lucca ieri sera un vasto movimento franoso ha infatti interessato la frazione di Tereglio, nel comune di Coreglia Antelminelli, in Garfagnana. La frana ha coinvolto un muro di recinzione di un’abitazione e si è reso necessario l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco di Castelnuovo Garfagnana. Verificato che la frana era ancora in movimento, il personale del Comune di Coreglia Antelminelli ha dato attuazione a una ordinanza di sgombero per le quattro persone che abitano nell’edificio fino a più accurate verifiche da effettuarsi nella giornata di oggi. Il personale dei vigili del fuoco si è occupato anche di recuperare i beni necessari ai residenti. In Toscana, comunque, i livelli dei bacini sono in diminuzione: nonostante le precipitazioni intense localmente oltre i 150mm, «non ci sono stati problemi sui fiumi». Lo rende noto sui social il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Il colmo di piena dell’Arno è già transitato a Firenze, Empoli e Pontedera. In transito attualmente a Pisa a 1100 metri cubi al secondo senza alcuna criticità. Per l’importante quantità di acqua caduta e la saturazione del terreno, ci sono stati alcuni movimenti franosi nelle province di Massa Carrara, Pistoia, Lucca e Prato, molti già risolti e alcuni in via di risoluzione grazie al sistema di Protezione Civile della Toscana, personale dei Comuni e Vigili del Fuoco. Le ultime previsioni meteo indicano che la perturbazione sta per spostarsi verso Sud, dove sono previste piogge e un abbassamento delle temperature. Per oggi la Protezione Civile della Campania ha emanato un’allerta meteo gialla per precipitazioni che potrebbero essere intense.